Фото: пресс-служба орловского облсовета

В Орле отремонтируют кровлю драмтеатра. На изготовление проектно-сметной документации на капремонт крыши здания выделят 500 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба орловского облсовета. 29 ноября ОГАТ имени Тургенева посетил спикер орловского облсовета Леонид Музалевский. Вместе с ним в здании театра побывали первый вице-спикер Михаил Вдовин и депутат Ирина Гоцакова.

Директор театра Елена Казакова рассказала парламентариям о недочетах, выявленных после капитального ремонта учреждения. В частности, были обнаружены дефекты системы приточной вентиляции и дымоуправления, неисправность воздуховодов, гидроизоляции, отопительно-рецеркуляционных агрегатов, вскрылись трещины и провалы по периметру объекта и другие нарушения.

Но главной проблемой театра стала протекающая по всему периметру здания крыша. По словам директора театра, протечки портят костюмы и декорации, так как вода струится по стенам помещений. На желтые подтеки на стенах обращают внимание и зрители.

- Представители регионального парламента намерены взять ситуацию под контроль. При подготовке ко второму чтению в окончательной редакции проекта закона Орловской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Леонидом Музалевским и фракцией «Единая Россия» в Орловском областном Совете народных депутатов была внесена поправка: предусмотреть средства для БУК ОО «Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева», - отметили в пресс-службе облсовета.

По словам Леонида Музалевского, поправка о выделении средств на изготовление ПСД для капитального ремонта крыши и террас театра на сумму 500 тысяч рублей была принята. Проектно-сметная документация будет готова в ближайшее время.