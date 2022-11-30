Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области создадут кластер пищевой и перерабатывающей промышленности. Соответствующее соглашение уже подписано.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, церемония подписания соглашения о создании кластера пищевой и перерабатывающей промышленности состоялась в областной администрации. Встречу провел заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасова.

Кластер должен повысить качество управления на его предприятиях, увеличить конкурентоспособность и качество продукции, простимулировать инновации и коммерциализацию, а также развить механизмы субконтрактации.

- В рамках кластера будут созданы условия для взаимодействия и кооперации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса, научно-образовательного сектора, для повышения уровня качества и безопасности выпускаемой продукции, совершенствования в области организации технической и технологической базы, подготовки и развития кадров в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, уточнили в пресс-службе правительства региона.