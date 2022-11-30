В Орле планируют построить две многоэтажки на улице Рощинской

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В Орле планируют построить две многоэтажки на Рощинской. Их возведут на территории Северного рынка.

Комплексное развитие территории жилой застройки по улице Рощинской в Орле обсудили на совещании в областной администрации. Его провел заместитель губернатора Орловской области по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский.

- Основной темой обсуждения стал вопрос размещения в границах участка по ул. Рощинской (территория Северного рынка) площадью 26,5 тысяч квадратных метров двух 16-ти этажных МКД с благоустройством прилегающей территории, размещением спортивных и детских площадок, - сообщил телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

По итогам совещания правообладателю бывшего Северного рынка рекомендовали обратиться с заявлением в мэрию Орла для осуществления действий по реализации комплексного развития территории.