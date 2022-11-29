Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

В Ливенской ЦРБ появился новый наркозно-дыхательный аппарат. Прибор уже введен в эксплуатацию.

Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Совеременный аппарат оборудован интеллектуальным интерфейсом. Специалисты больницы уже прошли обучение по применению и обслуживанию нового наркозно-дыхательного прибора.

- Он станет хорошим подспорьем при проведении оперативных вмешательств, которых становится все больше, - отметили в телеграм-канале "Телеграммы из Орла".