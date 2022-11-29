Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловские чиновники предложили жителям самостоятельно убирать подвалы, которые могут использоваться под укрытия. С наведением порядка жильцам многоквартирных домов будут помогать управляющие компании.

С таким предложением перед председателями домовых комитетов выступил менеджер по ГО и ЧС администрации города Ливны Геннадий Петров. В сюжете «ПРИНТ ТВ» чиновник призвал жителей многоэтажек объединиться и убрать мусор из подвалов.

- Предлагаю жителям многоэтажных домов объединиться и вычистить подвальные помещения и дальше заняться оборудованием укрытий для приема людей, создать группы активистов по обслуживанию защитных сооружений, - заявил геннадий Петров.

При этом танспорт для вывоза собранного мусора предоставят местные управляющие компании.

Напомним. что в регионе укрытия для жителей на случай ЧС должны быть подготовлены до 20 декабря.