Мосты в Орле оснастят системами видеонаблюдения

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В Орле мосты оснастят системами видеонаблюдения. На четырех переправах города установят 86 камер.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на слова начальника отдела организации дорожной деятельности управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла Никиты Митряева.

- Мы выполняем первоочередные меры по охране объектов транспорта и транспортной инфраструктуры на шести категорированных мостах. В рамках заключенных контрактов ООО «ИнтерМакс» установило уже 48 камер видеонаблюдения. Так, они подключены на Октябрьском и Тургеневском мостах. Впереди ещё четыре объекта – Лужковский мост, мост Дружбы, Болховский мост и путепровод 379 км. Работы по ним ведутся, - отметил Никита Митряев.

Для того, чтобы ветки не закрывали видимость и не препятствовали соблюдению требований антитеррористической безопасности, рабочие вырубят всю поросль около перечисленных мостов.