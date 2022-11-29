Бойцы спецназа остались довольны орловскими палаточными банями

Фото: телеграм-канал "Советник Лежнев"

Бойцы спецназа остались довольны переданными орловцами палаточными банями. Об этом рассказал советник орловского губернатора Сергей Лежнев.

По словам Лежнева, сейчас в Орловской области формируют новую посылку для одного из подразделений спецназа, участвующего в СВО.

По просьбе бойцов, им передадут дополнительные запчасти и расходники на спецтехнику. На закупку всего необходимого потребовалось почти 600 тысяч рублей. Помимо этого в посылку войдут продукты питания, тёплые вещи, носки, шапки и многое другое.

Советник губернатора также рассказал о судьбе палаточных бань, которые на минувшей неделе передали на линию фронта.

- Палаточные бани уже «за ленточкой», и бойцы спецназа их испробовали. Довольны. Будем ещё такие покупать! Помогайте. Как вы видите, погода быстро меняется. В окопах сейчас достаточно сыро и грязно, но совсем скоро установится стабильный минус и начнутся морозы. Сами понимаете, что стираться/сушиться негде и некогда, поэтому пригодятся комплекты носков, трусов, стелек, перчаток, футболок. С учётом холодов нужно больше теплых вещей, - отметил Лежнев.

Советник губернатора добавил, что бойцам также пригодятся медикаменты, медицинские принадлежности, инструменты, продукты питания и средства личной гигиены.

Все, кто хочет поучаствовать в сборе, могут перевести средства на специальный счёт или принести продукты и вещи в здание администрации Советского района города Орла (ул. Октябрьская, д. 30) или в Патриот57.