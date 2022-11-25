Фото: телеграм-канал "Советник Лежнев"

Из Орловской области на линию фронта доставили палаточные бани и гуманитарный груз. Посылку весом 3 тонны собрали жители Ливенского района.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник губернатора Сергей Лежнев. По его словам, военнослужащим передали бензопилы, генераторы, газовые горелки и баллоны, топоры, лопаты, спальные мешки, термобелье, носки, перчатки, средства гигиены, продукты, сигареты и многое другое.

Кроме того, по просьбе бойцов были закуплены три палаточные бани, которыми они смогут пользовать даже в непростых фронтовых условиях.

- Ребята передают слова огромной благодарности всем участвующим в сборе посылки. Без вас, обычных жителей Орловской области, была бы невозможна эта постоянная, масштабная работа по обеспечению нужд нашей армии. Все для фронта, все для победы!, - написал Сергей Лежнев.