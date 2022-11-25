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Экс-глава Корпорации развития Орловской области проведет три года в колонии за мошенничество. Уголовное дело расследовалось УФСБ России по Орловской области.
Приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя региональной Корпорации развития Алексея Илясова вынес Заводской районный суд Орла. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что Алексей Илясов, занимая должность генерального директора АО «Корпорация развития Орловской области», оформил дополнительное соглашение к своему трудовому договору с внесением изменений об увеличении должностного оклада с 70 тысяч рублей до 300 тысяч рублей и о возмещении ему расходов за аренду жилья. В результате этого Корпорации развития был причинен ущерб в размере более 3 миллионов рублей.
Суд признал Илясова виновным в мошенничестве.
- С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит государственным органам, и в органах местного самоуправления сроком на 2 года 6 месяцев, - отметили в надзорном ведомстве.
Приговор районного суда не вступил в законную силу.