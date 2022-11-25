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В Орловской области картофель стоит дешевле, чем в других регионах. Также в регионе можно недорого купить репчатый лук.

Про рейтинг субъектов ЦФО по наименьшей средней розничной цене рассказал руководитель департамента и промышленности Анатолий Новиков на совещании с главами муниципальных образований.

Так, из 18 регионов Орловщина находится на первом месте по цене на картофель, а по цене на репчатый лук – на третьем. Также наша область вошла в первую десятку по цене на молоко, мороженую рыбу, гречневую крупу, яблоки и черный чай.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, Орловская область занимает восьмое место в Центральном федеральном округе по ценам на говядину, куриные яйца, подсолнечное масло, хлеб и морковь.