Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

Орловчанка по пьяни жестоко расправилась со своими знакомыми. Одного из мужчин она много раз пырнула ножом и до смерти забила костылем, другого — зарезала.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области. В отношении 36-летней жительницы Заводского района города Орла возбуждено уголовное дело. Ей предъявлено обвинение в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

По данным следствия, орловчанка, будучи пьяной, находилась в частном доме у своего 48-летнего знакомого. В ходе словесного конфликта женщина нанесла ему множественные ножевые ранения и удары костылем по голове, от которых последний скончался спустя непродолжительное время. Орловчанка скрылась с места происшествия и направилась в дом к своему 86-летнему знакомому. В конфликте с ним женщина нанесла пенсионеру удар ножом, от чего он впоследствии скончался.

- В настоящее время обвиняемая допрошена следователем, она созналась в совершенных преступлениях и на месте продемонстрировала механизм их совершения, - отметили в пресс-службе ведомства.

Орловчанка заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.