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НовостиОбщество24 ноября 2022 11:41

В Орловской области появятся передвижные медицинские центры

Их доставят в регион до конца первого квартала 2023 года
Ирина КАБАНОВА

В Орловской области появятся передвижные медицинские центры. Их доставят в регион до конца первого квартала 2023 года.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Из документа следует, что медицинские комплексы закупают для повышения доступности медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов страны.

Передвижные центры будут работать в небольших населенных пунктах. Орловщина получит четыре такие машины. Они будут оснащены специальным оборудованием.