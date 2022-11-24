Фото: Ольга Супонева

В Орловской области вырастут тарифы на ЖКХ. Их проиндексируют с 1 декабря.

Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков. Из документации следует, что тарифы увеличатся до 9% с учётом налога на добавленную стоимость.

Так, для Орла новый тарифный план выглядят следующим образом:

- газоснабжение – 7,71 руб. за 1 куб. метр (до 9 %);

- электроснабжение – 4,41 руб. за 1 кВтч (до 9 %);

- отопление – 2170,51 руб. за 1 Гкал (до 9 %);

- холодное водоснабжение – 20,72 руб. за 1 куб. метр (до 9 %);

- горячее водоснабжение – 159,39 руб. за 1 куб. метр (до 9 %);

- водоотведение – 16,92 руб. за 1 куб. метр (до 9 %);

- обращение с твердыми коммунальными отходами 473,35 руб. за 1 куб. метр (до 9 %).

С тарифами для других муниципалитетов можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что тарифы на воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твёрдых коммунальных отходов вырастут по всей стране. Это внеплановое повышение, перенесённое с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.