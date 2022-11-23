Фото: Нина Соколова

Орловская область выделит миллионы на поддержку государственных СМИ. В основном средства направят на финансирование районных газет.

В 2023 году финансирование государственных СМИ региона будет увеличено на 27 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Орловского областного совета народных депутатов.

Значительная часть выделенных средств, 23 миллиона рублей, уйдет на поддержку районных газет. Оставшуюся сумму направят на возмещение затрат, связанных с производством, выпуском и распространением телерадиопрограмм и ремонт ступеней входной лестницы здания для ГУП ОО «Орловский издательский дом».

В целом, выделенные средства на поддержку телерадиокомпаний и телерадиоорганизаций региона увеличены к уровню 2022 года на 23,8 процента.