Фото: Нина Соколова
Орловская область выделит миллионы на поддержку государственных СМИ. В основном средства направят на финансирование районных газет.
В 2023 году финансирование государственных СМИ региона будет увеличено на 27 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Орловского областного совета народных депутатов.
Значительная часть выделенных средств, 23 миллиона рублей, уйдет на поддержку районных газет. Оставшуюся сумму направят на возмещение затрат, связанных с производством, выпуском и распространением телерадиопрограмм и ремонт ступеней входной лестницы здания для ГУП ОО «Орловский издательский дом».
В целом, выделенные средства на поддержку телерадиокомпаний и телерадиоорганизаций региона увеличены к уровню 2022 года на 23,8 процента.