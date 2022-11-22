Орловская область просит у Фонда ЖКХ миллионы на расселение граждан из аварийного жилья

Фото: Ольга Супонева

Орловская область просит у "федералов" средства на расселение аварийного жилья. Регион запросил 184,8 миллионов рублей.

Заявку на получение финансовой поддержки для реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Орловская область подала в Фонд ЖКХ. К запрошенной сумме регион готов добавить 1,87 млн рублей.

Ранее Правительство РФ приняло решение выделить в 2022 году из резервного фонда 24 миллиарда рублей для предоставления компенсации 43 регионам.

Отметим, что с 2019 года по 2022 год Орловской области было предусмотрено выделить 1,23 млрд рублей для переселения граждан из аварийного жилья. Софинансирование составило 431,74 млн рублей.

Средства помогут расселить 2 116 человек из 930 непригодных для проживания домов общей площадью 31,73 тысяч квадратных метров.