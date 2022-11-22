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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 6:51

В Орловской области фура насмерть сбила 60-летнего мужчину

Смертельное ДТП произошло 21 ноября на автодороге «Орел-Тамбов»
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области фура насмерть сбила 60-летнего мужчину. Смертельное ДТП произошло 21 ноября на автодороге «Орел-Тамбов».

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в восьмом часу вечера в районе 127 километра дороги 34-летний водитель автомобиля "МАН" с прицепом наехал на 60-летнего мужчину, который переходил проезжую часть.

В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 аварий, среди которых два ДТП с пострадавшими, в результате один человек получил травмы, один погиб.