Фото: Ольга Супонева
В Орловской области фура насмерть сбила 60-летнего мужчину. Смертельное ДТП произошло 21 ноября на автодороге «Орел-Тамбов».
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в восьмом часу вечера в районе 127 километра дороги 34-летний водитель автомобиля "МАН" с прицепом наехал на 60-летнего мужчину, который переходил проезжую часть.
В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП.
Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 аварий, среди которых два ДТП с пострадавшими, в результате один человек получил травмы, один погиб.