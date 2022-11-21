Фото: газета "Волховские куранты"

На сельских территориях Орловской области появятся новые спортплощадки. Необходимое оборудование закупят на 12 миллионов рублей.

О закупке инвентаря для малых сельских спортивных площадок рассказал начальник Управления физической культуры и спорта Алексей Берестов.

Уже приобрели четыре комплекта оборудования на 8,5 миллионов рублей. Его установили в Болховском, Троснянском, Корсаковском районах и в Орловском муниципальном округе.

- Первоначально на реализацию данного мероприятия было предусмотрено 9,3 миллиона рублей, на которые планировалось закупить всего четыре комплекта оборудования. Дополнительным

соглашением предусмотрена индексация на 30% суммы данной субсидии. Таким образом, общий объем средств составил 12 миллионов рублей, - отметили в областном правительстве.

Оставшиеся из выделенных средств 3,6 миллиона рублей направят на поставку и монтаж еще одного, пятого, комплекта спортоборудования. Этот комплект установят в Орловском муниципальном округе.