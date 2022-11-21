Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области появится Центр амбулаторной помощи онкопациентам. Он будет функционировать на базе Ливенской ЦРБ.

Как сообщает «Принт-ТВ», получить консультацию врача и пройти необходимое обследование в Центре смогут онкопациенты из Ливенского, Должанского, Колпнянского, Верховского, Покровского, Краснозоренского и Новодеревеньковского районов.

В 2023 году в медучреждении планируют открыть койки дневного стационара для химиотерапевтического лечения. Для этого уже подготовлена «дорожная карта». Проект предусмотривает дооснащение поликлиники оборудованием и укомплектование кадрами.

Напомним, что Орловская область является одним из регионов России, в которых фиксируется наиболее высокий удельный вес злокачественных новообразований, диагностированных в IV стадии. Показатели смертности и заболеваемости новообразованиями в регионе остаются значительно выше, чем в среднем по России.