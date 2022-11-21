Фото: Ольга Супонева

В орловском поселке построят новую систему водоснабжения. Строительство рассчитано на два года.

Как сообщает газета «Звезда», на создание новой системы водоснабжения в поселке Станция Малоархангельск из бюджета Орловской области планируют выделить 28 миллионов рублей.

Подрядчику предстоит пробурить две скважины, установить две водонапорные башни, насосную станцию, а также проложить в поселке более семи километров водопроводных сетей. Одна из скважин уже готова, на очереди – бурение второй.

В этом году подрядчик освоит около 10 миллионов рублей.