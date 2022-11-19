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Руководителя свинофермы из Орловской области крупно оштрафовали. На предприятии нарушили ветеринарные правила.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Свиноводческое хозяйство расположено в Шаблыкинском районе. Прокуратура Орловской области и специалисты Россельхознадзора организовали проверку.

В результате выяснилось, что помещение для хранения и вскрытия трупов животных не имеют специальных емкостей, перемещение биологических отходов осуществляется в незакрытом контейнере, а емкости с надписью «Особо опасные биоотходы» вообще отсутствуют.

– Кроме того, выявлены нарушения ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации. Так, входы в помещения для ветеринарных специалистов, хранения лекарственных средств для ветеринарного применения и дезинфицирующих средств с внутренней стороны не оснащены дезинфекционным оборудованием, - подчеркнули в пресс-службе управления.

Нарушения создают угрозу заноса и распространения опасных заболеваний, в том числе африканской чумы свиней. Юридическое лицо привлекли к ответственности – оштрафовали на 130 тысяч рублей.