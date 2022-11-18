Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле 17-летний питбайкер попал в больницу после столкновения с иномаркой. ДТП произошло на Московском шоссе.

Об аварии сообщила региональная Госавтоинспекция. 17 ноября в районе дома №65 по Московскому шоссе 23-летний водитель «БМВ 525» врезался в питбайк «MOTOLAND» под управлением 17-летнего подростка, который ехал по шоссе во встречном направлении.

В результате ДТП водитель питбайка получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых четыре человека получили травмы.