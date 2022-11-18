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В Орловской области к середине ноября освоили 70% средств по нацпроектам. За неделю на эти цели потратили 185 миллионов рублей.

Вопрос поднял руководитель Департамента экономического развития Сергей Антонцев на совещании с главами муниципалитетов 17 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

С 10 по 17 ноября на национальные проекты в регионе потратили 185 миллионов рублей. Всего расходы на эти цели уже превысили 6,2 миллиарда рублей. В планах до конца года освоить около 8,9 миллиарда.

В прошлом году за полтора месяца до конца года областные власти смогли освоить лишь 4 миллиарда рублей. Сейчас финансовые средства распределены между многими объектами: Красный мост в Орле, строительство детской поликлиники и капитальный ремонт ФАПа в Нарышкино, строительство школы в областной столице, благоустройство территорий, оснащение спортивных площадок и другие.