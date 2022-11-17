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В Орловской области замедлилась инфляция и подешевела свинина. Цифры в регионе соответствуют общероссийской динамике.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В октябре инфляция замедлилась на 0,8% по сравнению с сентябрем и составила 13,8%. Продовольственная инфляция несколько месяцев идет на спад.

Дешевеют и некоторые продукты – свинина и овощи, а рост цен на мясо птицы замедлился. Годовая продовольственная инфляция в октябре составила 11,7%. Это на 2,6 % меньше, чем в сентябре.

– Динамика цен связана с тем, что животноводческие предприятия расширяют свои производства, поэтому рост предложения приводит к снижению цен, - объяснили эксперты банка России.