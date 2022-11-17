В Орловской области проверили табачную продукцию. В результате на нарушителей составили 27 административок.

За девять месяцев этого года Роспотребнадзор проверил 20 местных организаций, осуществляющих реализацию табачной продукции на территории области. Без нарушений не обошлось.

В основном, в помещениях отсутствовал соответствующий знак о запрете курения, не соблюдалось требование о запрете курения в рабочих зонах, не соблюдались нормы законодательства по охране здоровья от воздействия табачного дыма. Также проверяющие пресекли продажу табачной продукции несовершеннолетним.

По информации регионального Роспотребнадзора, проинспектировали около тысячи единиц табачной и никотинсодержещей продукции. Из оборота было изъято почти 600 пачек сигарет без акцизных марок, а также 52 электронных испарителя.

По результатам надзорных мероприятий было составлено 27 административных дел восемь из которых направили в суд. Еще нарушители в общей сложности получили 238 тысяч штрафа и 40 предостережений о продукции соблюдении обязательных требований. По решению суда было уничтожено 637 единиц табачной и никотин содержащей продукции.