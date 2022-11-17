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В Орле детей во время ЧС могут эвакуировать в церкви, кинотеатры и торговые центры. В образовательных организациях разработан алгоритмы действий.

Тему затронули депутаты Орловского городского совета на заседании профильного комитета по образованию, культуре и социальной политике. Регулярная эвакуация школьников из-за звонков телефонных террористов побудила властей проработать порядок действий. Об этом сообщает пресс-служба Орловского горсовета.

Начальник управления образования Сергей Шаров поделился, что руководителям школ поручили усилить контроль. Также назначены ответственные лица по эвакуации из образовательной организации во время чрезвычайной ситуации. Они отвечают и за спасение жизней и организованный вывод юных орловцев из здания.

– Отрабатывает возможность нахождения эвакуированных из школ детей в торговых центрах, кинотеатрах, храмах, - сказал Сергей Шаров.

Во время обсуждения было предложено разрешить хранить верхнюю одежду ребятам в классе, для того, чтобы не терять времени при эвакуации и не быть легко одетыми в холодное время года.