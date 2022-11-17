Орловцев успокоили после фейковых сообщений о дефицита бензина в регионе

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Орловцев успокоили после фейковых сообщений о дефицита топлива в регионе. Мошенники в телеграм-каналах распространили недостоверную информацию.

Ранее стали появляться сообщения о том, что якобы с 17 ноября на заправках можно купить не более 15 литров для одного автомобиля. Телеграм-канал «Телеграммы из Орла» назвал сообщения «фейком».

На заправках одной из крупнейших энергетических компаний в России достаточно моторного топлива. Эту информацию подтвердили менеджеры и рассказали, что именно мошенники распространяют недостоверную информацию.

– Никакого дефицита топлива или ограничений в его продаже в регионе нет, - сообщил телеграм-канал.