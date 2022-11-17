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В Орловской области мужчину осудили на 13 лет за насилие над несовершеннолетней. Орловец совершил преступление в состоянии наркотического опьянения.

Следственные органы собрали достаточное количество доказательств для обвинительного приговора. Мужчина признан виновным по статье «насильственные действия сексуального характера». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие и суд установили, что 20 ноября 2021 года ранее судимый орловец находился в Заводском районе Орла, где встретил незнакомую несовершеннолетнюю девушку. Он затащил ее в машину, где совершил преступные действия сексуального характера с применением насилия.

Также в апреле 2022 года его еще раз осудили за применения насилия а отношении представителя власти.

– Приговором суда по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев, с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима. Судом удовлетворен иск потерпевшей о взыскании морального вреда с осужденного на сумму 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе.