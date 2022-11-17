Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В деревне под Орлом сгорел человек. Пожар произошел 16 ноября в деревне Васильевка Дмитровского района.

О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. В третьем часу ночи в деревне загорелся жилой деревянный дом. В результате пожара он выгорел изнутри на площади 60 квадратных метров.

Утром пожарными было обнаружено тело погибшего человека, личность которого устанавливается. Причину пожара выясняют специалисты.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 13 раз, из них три выезда на тушение пожара и горение мусора, десять выездов на помощь населению.