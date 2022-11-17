Фото: администрация города Орла

Для борьбы с наледью на дорогах Орла заготовили более восьми тонн пескосоляной смеси. К зиме подготовили и технику.

Как рассказал замдиректора МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» по эксплуатации Сергей Нестеров, в этом году для городских дорог заготовили 8 800 тонн 20%-пескосоляной смеси. В скором времени ожидается поставка ещё 5 500 тонн галита и 9 тысяч кубометров песка.

– Соль приехала к нам из Казахстана, а песок – местного производства. Соль прибыла вся, сейчас небольшими партиями поставляем песок, чтобы сразу заготавливать смесь, - процитировала Сергея Нестерова пресс-служба городской администрации.

К наступлению холодов подготовили и технику. В этом году убирать город будет 91 машина. Вся спецтехника уже переоборудована на зимний режим и оснащена скребками.