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НовостиОбщество15 ноября 2022 14:22

Орловский губернатор Клычков навестил мобилизованных в брянской учебке

Глава региона пообщался с земляками и передал им необходимые вещи
Ирина КАБАНОВА
Фото: Андрей Клычков

Фото: Андрей Клычков

Орловский губернатор Клычков навестил мобилизованных в брянской учебке. Глава региона пообщался с земляками и передал им необходимые вещи.

В воинской части Брянской области Андрей Клычков побывал сегодня, 15 ноября. Об этом он рассказал в телеграм-канале. По словам главы региона, мобилизованные орловцы уже проходят обучение и переподготовку.

– Удалось пообщаться с бойцами, передать им вещи которые мы дополнительно закупили. Все личные вопросы взял на контроль, - отметил губернатор.

Напомним, ранее глава региона приезжал в воинские части Смоленской, Владимирской и и Нижегородской областей. Там он пообщался с мобилизованными орловцами и передал им посылки.