Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Орловской области за год провели почти миллион радиологических исследований. Чаще всего орловцы делали рентгенографию.

По информации департамента здравоохранения Орловской области, в 2021 году жители региона сделали почти 302 тысячи флюорографий и более 95 тысяч исследований на компьютерном томографе. Вместе с тем 22 тысячи орловчанок сделали маммографию. Еще почти 9,5 тысяч человек обследовали на МРТ.

Напомним, в этом году в шести орловских ЦРБ установили новое радиологическое оборудование. Больницы пополнились флюорографами, маммографами, а также стационарными и передвижными ренгеновскими аппаратами.

Новое оборудование появилось в Глазуновской, Колпнянской, Дмитровской, Кромской, Мценской, Плещееевской ЦРБ, а также Поликлинике №3, Орловской областной клинической больнице и Орловском онкодиспансере.