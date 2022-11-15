Фото: Ольга Супонева

В Орле задержали молодого человека с двумя пакетиками «синтетики». Полицейские завели уголовное дело.

17-летнего орловца с запрещенным веществом сотрудники городского отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. У молодого человека оперативники нашли два полимерных пакетика и сверток с веществом белого цвета. Их отправили в Экспертно-криминалистический центр. Проведенное там исследование показало, что орловец хранил практически полтора грамма синтетического наркотика.

- В отношении молодого человека отделом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.