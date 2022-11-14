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НовостиОбщество14 ноября 2022 9:37

В Орловской области в колледжи и техникумы зачислили 16 человек, покинувших территорию Украины

Им оказывается необходимая помощь
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орловские профессиональные зачислили 16 беженцев из Украины. Специалисты помогают им адаптироваться.

Об этом рассказал заместитель руководителя департамента образования Орловской области Владимир Агибалов на совещании в областной администрации.

– В текущем году в профессиональные образовательные организации Орловской области поступило 936 подростков из малообеспеченных семей, 128 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 76 человек из числа детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Специалисты помогают оформить необходимые документы, приобрести учебные принадлежности и одежду. Все дети получают меры социальной поддержки, предусмотренные российским законодательством