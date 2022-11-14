Фото: Соцсети

В Орле светофор не перестал работать после падения на проезжую часть. Он перекрыл половину пешеходного перехода.

На видеозаписи, записанной на автомобильный регистратор, запечатлена улица Раздольная. Она появилась 13 ноября в социальных сетях. Светофорный указатель «лег» на дорогу, машины был вынуждены объезжать препятствие.

В комментариях орловцы предположили, что причиной падения стал сильный ветер. Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в прошедшие выходные. Местные жители отметили качество светофора.

– Сломлен, но не побежден, - написал один из комментаторов.