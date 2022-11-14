Фото: Андрей Клычков

Орловский губернатор Клычков подвел итоги поездки к мобилизованными в Смоленскую область. Глава региона был в части два дня.

Глава Орловской области Андрей Клычков в телеграм-канале поделился итогами работами в учебной части Смоленской области, куда отправились мобилизованные орловцы.

– Второй день работаем в учебных частях. Увидели почти всех. С большинством переговорили. Бытовые условия достойные. Возникают вопросы бытового и житейского характера, - отметил губернатор.

Клычков отметил, что во время разговора была затронута тема дополнительного обмундирования и обеспечения. Персонально каждому привезли шапки, разгрузочные жилеты, балаклавы, дождевики. Также посылки от родственников накануне, 12 ноября, отправились из Орла. 13 ноября их доставят до места назначения.