Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Автоледи из Орловской области улетела в кювет с двумя пассажирами. 15-летнюю девушку госпитализировали медики.

О происшествии сообщила региональная Госавтоинспекция. ДТП случилось 12 ноября, около 23.10. 22-летняя девушка управляла «Ладой» в поселке Шаблыкино и двигалась по улице Ленина.

В результате она грустила съезд в левый край и улетела в кювет. Две пассажирки – 18-летняя и 15-летняя девушки получили телесные повреждения. Совершеннолетнюю пассажирку отпустили, несовершеннолетнюю – забрали медики.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 29 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человека получили травмы, 1 ребенок.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловщины сотрудники ГИБДД зафиксировали 29 аварий, среди которых три ДТП с пострадавшими, шесть человек травмировались, один из них – ребенок.