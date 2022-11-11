В Орле за взятки и мошенничество осудили гендиректора Фонда пожарной безопасности

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В Орле за взятки и мошенничество осудили генерального директора Фонда пожарной безопасности. Теперь женщина заплатит более миллиона рублей штрафа.

Директор Фонда пожарной безопасности Наталья Бакаева начала проворачивать свои схемы еще в 2017 году. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Орловской области. Тогда к ней обратились представители четырех орловских организаций за обучением своих работников по двум образовательным программам. Несмотря на то, что ее организация не имела права оказывать такие услуги, женщина не отказала в обучении и взяла за это более 200 тысяч рублей.

Кроме того, в 2018 году руководителя поймали на даче трех взяток. Сама лично она передала 91 тысячу рублей сотрудникам МЧС за консультации в производстве расчета пожарного риска здания, ускоренное предоставление госуслуги по регистрации копий заключений о независимой оценке пожарного риска, за изготовление и регистрацию декларации пожарной безопасности.

За мошенничество, дачу взяток и подделку документов на женщину завели уголовные дела. Суд назначил недобросовестному руководителю штраф в размере 1 миллион 300 тысяч рублей.