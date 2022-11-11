В Орле заканчивают ремонт лужковского водовода. До конца недели завершат врезки двух новых участков.

Реконструкцией водовода в Лужках протяженностью 400 метров занимаются бригады «Орелводоканала». Для проведения работ был остановлен Комсомольский водозаборный узел. Сейчас Лужки, улицы Ливенская и 1-я Курская, Выгонка и правая сторона Московского шоссе запитаны по временной схеме. Вода в дома идет с Южного водозаборного узла.

Водоснабжение улицы Тимирязева вернут обратно на прежний водозаборный узел. После окончания работ будут дополнительно промыты водопроводные сети.

Технологическое переключение и врезка двух вновь проложенных участков лужковского водовода планируют завершить до конца этой недели. По информации городской администрации, до середины ноября там благоустроят территорию.