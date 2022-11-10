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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 9:12

Орловчанка получила материнский капитал и уголовное дело

Она распорядилась деньгами не по назначению
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

Орловчанка получила материнский капитал и уголовное дело. Она распорядилась деньгами не по назначению.

В деле разбиралась прокуратура Заводского района города Орла. Ведомство провело проверку и выявило нарушения, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Специалисты установили, что в декабре 2021 года женщина получила деньги материнского капитала на строительство жилища. Однако в 2022 по указанному адресу признаков строительства не наблюдалось. На участке не было ни инвентаря, ни строительного материала, ни строителей. На основе материалов возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Ход и расследование дела на контроле прокуратуры.