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НовостиОбщество9 ноября 2022 13:40

Новым главой городской полиции Орла стал Алексей Архипов

На должности начальника УМВД России по г. Орлу он сменил Сергея Бахтина
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Алексей Архипов, новый начальник УМВД России по г. Орлу

Алексей Архипов, новый начальник УМВД России по г. Орлу

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

У городской полиции Орла новый начальник. Главой УМВД по г. Орлу стал Алексей Архипов.

На посту Алексей Архипов сменил Сергея Бахтина, руководившего УМВД по г. Орлу на протяжении 7 лет. Теперь Бахтин занял пост заместителя начальника областного Управления МВД.

Алексей Архипов поделился фактами своей биографии с корреспондентом "Комсомолки". В 2001 году он окончил Орловский государственный юридический институт МВД, 17 лет, с 2001 по 2018 годы работал в отделе сначала милиции, а затем полиции Северного района Орла, в службе УгРо. В 2018 году был назначен начальником Железнодорожного районного отдела полиции.

С 30 сентября возглавляет УМВД России по г. Орлу. Подполковник полиции.

Интервью с новым главой городской полиции мы опубликуем в ближайшее время на нашем сайте.