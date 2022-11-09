Новым главой городской полиции Орла стал Алексей Архипов

Алексей Архипов, новый начальник УМВД России по г. Орлу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

У городской полиции Орла новый начальник. Главой УМВД по г. Орлу стал Алексей Архипов.

На посту Алексей Архипов сменил Сергея Бахтина, руководившего УМВД по г. Орлу на протяжении 7 лет. Теперь Бахтин занял пост заместителя начальника областного Управления МВД.

Алексей Архипов поделился фактами своей биографии с корреспондентом "Комсомолки". В 2001 году он окончил Орловский государственный юридический институт МВД, 17 лет, с 2001 по 2018 годы работал в отделе сначала милиции, а затем полиции Северного района Орла, в службе УгРо. В 2018 году был назначен начальником Железнодорожного районного отдела полиции.

С 30 сентября возглавляет УМВД России по г. Орлу. Подполковник полиции.

Интервью с новым главой городской полиции мы опубликуем в ближайшее время на нашем сайте.