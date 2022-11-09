В Орле пройдут гастроли Дагестанского театра кукол

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В Орле в конце этой недели пройдут гастроли Дагестанского государственного театра кукол. Орловские ребята смогут посмотреть несколько спектаклей, привезенных гостями из этой республики. Театр ждет гостей в течение трех дней: 11,12 и 13 ноября.

Дагестанский театр посетит Орел в рамках программ «Большие гастроли» и «Мы – Россия». Зрители благодаря им знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров. Артисты привезут три постановки: "Аладдин", "Полторы горсти" и "Репка". Каждый спектакль дадут дважды.

КОГДА? ГДЕ?

"Аладдин и волшебная лампа" 11 ноября, 11.00 и 13.00

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"Полторы горсти" 12 ноября, 11.00 и 13.00

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"Репка" 13 ноября, 11.00 и 13.00

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