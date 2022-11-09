Житель Орла попал под суд за передачу данных от открытых им счетов знакомому

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Житель Орла попал под суд за передачу данных, логина и пароля, от открытых им расчетных счетов знакомому. Ранее мужчине уже были назначены исправительные работы за открытие подставного юридического лица.

Орловец попал под уголовное дело по статье 187 УК РФ: сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Как рассказали "Комсомолке" в региональном СК, 62-летний мужчина по просьбе своего знакомого зарегистрировал ООО "Сатурн". Сам он не собирался осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, по сути, сделал он это как раз-таки для попросившего его об этом товарища. Такая фиктивная регистрация является уголовным преступлением, и мужчина попал под суд. А в довесок теперь его осудят еще и за передачу документов об открытии расчетного счета общества и подключении системы дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа к данной системе - персональными логином и паролем, являющимися электронным средством платежа. Этими данными воспользовался знакомый, чтобы переводить деньги.

- Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.