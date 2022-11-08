В Болхове из-за обогревателя сгорел дом, погиб человек

ЧП случилось на улице Апухтина Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В городе Болхове Орловской области 7 ноября случился пожар в частном доме. Погиб человек.

О ЧП рассказали в региональном главке МЧС. Дом горел утром, сообщение о происшествии на улице Апухтина в пожарную службу поступило около 7 часов. Пожарные и добровольцы прибыли на место, огонь затушили. Однако дом сгорел изнутри. А на пожарище было обнаружено тело мужчины 1981 года рождения. Уже установлена предварительная причина возгорания: вероятно, в аварийном режиме работал обогреватель.

- За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 14 раз, из них 5 выездов на ликвидацию возгораний (подгар пищи, короткое замыкание, срабатывание пожарной сигнализации, тушение пожара) и 9 выездов на различные происшествия и помощь населения, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.