В Ливенском районе к концу ноября завершат ремонт моста за четверть миллиарда рублей

Фото: "Ливенская газета"

В Ливенском районе к концу ноября завершат реконструкцию моста за четверть миллиарда рублей. Сейчас работы на стадии завершения.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области со ссылкой на «Ливенскую газету». Реконструкция моста через реку Сосна ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В настоящее время рабочие полностью возвели конструкцию шестипролетного моста длиной 122 и шириной 9,5 метра. Сейчас ведется работа по оборудованию подъездных путей: подготовлена дорожная одежда, а обочины засыпали щебнем.

На заключительной стадии подрядчик установит перила, затем уложит асфальт. Стоимость работ – 253,3 миллиона рублей. Подрядной организацией выступает «Уваровская механизированная колонна №22». Работы должны завершить до 30 ноября 2022 года.