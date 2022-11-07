В пожаре пострадала женщина Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области госпитализировали женщину после пожара в жилом доме. Возгорание произошло в поселке Шаблыкино.

В поселке Шаблыкино на улице Толстого 4 ноября загорелся жилой дом на двух хозяев. Это случилось утром, около 09.30. Одна из половине выгорела изнутри. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Вторая половина тоже пострадала – в ней сгорела кровля. Спасатели помогли 59-летняя женщине добраться до медиков, ее госпитализировали областную клиническую больницу.

Всего за праздничные выходные сотрудники МЧС выезжали на вызовы 45 ради из них 14 специалисты тушили пожары, 31 – помогали населению.