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НовостиОбщество6 ноября 2022 11:00

В правительстве Орловской области появится департамент культуры

Он заработает с нового года
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В правительстве Орловской области появится департамент культуры. Он заработает с нового года.

Документ опубликован на сайте областной администрации. Сейчас за культуру в регионе отвечает управление. Новый департамент будет регулировать сферы культуры, искусства, архивного дела и туризма, а также культурного образования. Еще одна цель – сохранение бесплатного пользования орловцами услугами общедоступных библиотек.

Ранее губернатор Андрей Клычков сообщал о том, что в области появится два новых департамента: культуры и спорта. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.