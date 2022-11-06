Фото: Ольга Супонева

В правительстве Орловской области появится департамент культуры. Он заработает с нового года.

Документ опубликован на сайте областной администрации. Сейчас за культуру в регионе отвечает управление. Новый департамент будет регулировать сферы культуры, искусства, архивного дела и туризма, а также культурного образования. Еще одна цель – сохранение бесплатного пользования орловцами услугами общедоступных библиотек.

Ранее губернатор Андрей Клычков сообщал о том, что в области появится два новых департамента: культуры и спорта. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.