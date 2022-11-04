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НовостиОбщество4 ноября 2022 7:57

В Орловской области в 2022 году временно трудоустроили около 2 тысяч подростков

Ребята от 14 до 18 лет работают в свободное от учебы время
Сергей Силаев

В Орловской области в 2022 году временно трудоустроили около 2 тысяч подростков. Ребята от 14 до 18 лет работают в свободное от учебы время.

Об этом рассказал начальник управления труда и занятости Департамента социальной защиты Орловской области Александр Сотников на совещании с главами муниципалитетов.

В регионе ведется работы по трудоустройству молодежи. Кроме заработной платы подростки могут получать 1,5 тысячи рублей в виде материальной помощи из областного бюджета.

– Основные виды работ для подростков – это благоустройство и озеленение территорий, уход за местами захоронений защитников Отечества, - отметили в пресс-службе правительства региона.