В Орле высадили именные деревья в честь погибших в спецоперации земляков

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

К всероссийской акции "Сад Памяти" присоединился Орел. В нашем городе высадили именные деревья в честь погибших в спецоперации на Украине земляков: Сергея Комиссарова, Руслана Минязева, Сергея Морякова, Романа Овешникова, Игоря Савина, Владимира Стафеева.

Деревья высадили в парке Победы, присутствовали родные сложивших головы бойцов. Возле часовни-памятника появилось 56 деревьев: 25 рябин и 31 липа. Из них шесть именные.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Семьям Руслана Минязева и Владимира Яковенко губернатор вручил Ордена Мужества, которыми орловцы были награждены посмертно.

- Обращаясь к близким всех погибших, хочу сказать: на вашу долю выпало одно из самых тяжелых испытаний. Будьте крепкими и мужественными, как ваши мужья и отцы. И знайте, что вы не одиноки. Уверен, на Орловщине будет все сделано, чтобы позаботиться о семьях героев, - отметил Андрей Клычков.