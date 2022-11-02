В лесополосе Орла молодую женщину полиция поймала с наркотиком

Орловчанке может грозить тюрьма за хранение метилэфедрона Фото: архив "КП"

В Орле задержана за хранение наркотиков 31-летняя женщина. Она попалась полицейским в лесополосе со свертком "синтетики".

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе регионального УМВД, в отдел наркоконтроля поступила оперативная информация о том, что горожанка может быть причастна к покупке наркотиков. При проверке эта информация нашла подтверждение. На момент задержания, у любительницы запрещенки был сверток с наркотиком. Как показала проведенная в дальнейшем экспертиза, это оказалсяметилэфедрон. Масса его составила 0,24 грамма.

Хотя орловчанка и сообщила, что хранила его для личного употребления, на нее завели уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. Сейчас идет расследование, полицейские разбираются в обстоятельствах наркопреступления. По закону, женщине может светить до трех лет тюрьмы.