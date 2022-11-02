Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 9:27

В Орле опору Красного моста окутали бетонной «рубашкой»

125 человек продолжают трудиться на объекте
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба администрации города Орла

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле опору Красного моста окутали бетонной «рубашкой». 125 человек продолжают трудиться на объекте.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Представители подрядной организации «Уваровская ПМК-22» сообщили, что впереди заливка 12 колонн. Постепенно рабочие заливают капители верхней части колонны, а на левой стороне реки дорожная плитка уже устроена.

В настоящее время вяжется арматура для второй захватки, первая обвязка выполнена. Паралельно рабочие реконструируют центральную опору.

Из зону реконструкции вынесены коммуникации. Осталось только три кабеля, но их обещают убрать на следующей неделе. Срок сдачи остается прежним – ноября 2023 года.