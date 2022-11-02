Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле опору Красного моста окутали бетонной «рубашкой». 125 человек продолжают трудиться на объекте.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Представители подрядной организации «Уваровская ПМК-22» сообщили, что впереди заливка 12 колонн. Постепенно рабочие заливают капители верхней части колонны, а на левой стороне реки дорожная плитка уже устроена.

В настоящее время вяжется арматура для второй захватки, первая обвязка выполнена. Паралельно рабочие реконструируют центральную опору.

Из зону реконструкции вынесены коммуникации. Осталось только три кабеля, но их обещают убрать на следующей неделе. Срок сдачи остается прежним – ноября 2023 года.